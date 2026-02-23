Landtagswahl am 8. März: Viele Anträge auf Briefwahl – so viele Stuttgarter haben bereits gewählt
1
Der Rücklauf bei der Briefwahl in Stuttgart summiert sich, rund 52.000 Stuttgarter haben bereits ihre Stimme – unter anderem im Rathaus – abgegeben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski & Imago/Arnulf Hettrich

Die Nachfrage nach der Briefwahl ist erheblich. Stuttgart könnte im Landtag künftig nicht mit sieben, sondern mit deutlich mehr Abgeordneten vertreten sein.

In der Landeshauptstadt sind rund 367.000 Menschen zur Landtagswahl am 8. März aufgerufen, für rund 13.100 wird es der erste Urnengang überhaupt sein. Gewählt werden kann per Briefwahl bereits seit dem 26. Januar. An jenem Montag öffnete das Wahllokal im Rathaus, wo Briefwahlunterlagen beantragt werden können und der verschlossene Wahlbrief gleich in die Urne gesteckt werden kann.

