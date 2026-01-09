Landtagswahl am 8. März: Ausschuss lässt acht Bewerber nicht zur Landtagswahl zu
1
Wer sitzt künftig in diesem Halbrund? In Stuttgart gibt es 38 Bewerber für den Landtag. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag im Rathaus die Bewerbungen für die Landtagswahl geprüft. Nicht alle, die kandidieren wollen, kamen dabei durch.

Die Wählerinnen und Wähler in der Landeshauptstadt werden zur Landtagswahl am 8. März in den vier Stuttgarter Wahlkreisen neun (Wahlkreise I und IV) oder zehn Bewerber auf ihrem Stimmzettel vorfinden. Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag in öffentlicher Sitzung im Rathaus die Vorschläge der Parteien und Einzelbewerber geprüft. Dabei sind acht Bewerbungen zurückgewiesen worden, weil für diese jeweils die Mindestzahl von 150 Unterstützungsunterschriften nicht vorlag.

