Landtagswahl 2026: So lief das erste Aufeinandertreffen von Özdemir und Hagel im Wahlkampf
1
Die Zeichen auf Grün. Beim Thema Legalplanung beispielsweise sind sich die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) einig. Foto: Marijan Murat/dpa

Zum ersten Mal sind die Spitzenkandidaten der großen Parteien im Landtagswahlkampf aufeinander getroffen. Auch Özdemir und Hagel sind sich zum ersten Mal auf offener Bühne begegnet.

Die Wortwolke am Ende zeigt keinen klaren Sieger. Per digitaler Abstimmung konnten die Zuschauer der Wahlarena des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) abstimmen, was sie von der neuen Landesregierung erwarten. Sicherheit prangt in der Mitte, daneben in wechselnden Konstellationen etwa gleich groß die Worte Cem und Hagel – aber auch Klimaschutz und mindestens ebenso groß: Aus-vom-Verbenner-Aus.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.