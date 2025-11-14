Landtagswahl 2026: So lief das erste Aufeinandertreffen von Özdemir und Hagel im Wahlkampf

So lief das erste Aufeinandertreffen von Özdemir und Hagel im Wahlkampf

1 Die Zeichen auf Grün. Beim Thema Legalplanung beispielsweise sind sich die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) einig. Foto: Marijan Murat/dpa

Zum ersten Mal sind die Spitzenkandidaten der großen Parteien im Landtagswahlkampf aufeinander getroffen. Auch Özdemir und Hagel sind sich zum ersten Mal auf offener Bühne begegnet.











Die Wortwolke am Ende zeigt keinen klaren Sieger. Per digitaler Abstimmung konnten die Zuschauer der Wahlarena des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) abstimmen, was sie von der neuen Landesregierung erwarten. Sicherheit prangt in der Mitte, daneben in wechselnden Konstellationen etwa gleich groß die Worte Cem und Hagel – aber auch Klimaschutz und mindestens ebenso groß: Aus-vom-Verbenner-Aus.