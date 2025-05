Landtagswahl 2026: Linke kürt Kandidaten für Landtagswahl im Kreis Esslingen

1 Martin Auerbach aus Esslingen zieht es 2026 in den Landtag. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kandidaten der Partei Die Linke für die Landtagswahl 2026 im Kreis Esslingen stehen fest. Jeweils mit großer Mehrheit wurden in den drei Wahlkreisen Martin Auerbach, Clara Meier und Anil Besli nominiert.

Dem Bundestrend folgend verzeichnet die Linke einen Mitgliederzuwachs – zurzeit sind es 338 Mitglieder. Wöchentlich kämen neue hinzu, so der Kreisvorstand. Dem Kreisvorsitzenden Michael Hsu zufolge laufen konkrete Planungen zur Gründung neuer Ortsverbände.

Wohnen und Nahverkehr sind die Themen der Linken im Kreis Esslingen

Inhaltlich wirbt die Linke unter anderem mit den Themen Wohnen und öffentlicher Nahverkehr. In den kommenden Monaten plant sie einen sogenannten Haustürwahlkampf – will die Menschen also an der Haustür fragen, was sie von der Politik erwarten.

Clara Meier (links) – hier bei einer Podiumsdiskussion neben Nils Schmid von der SPD – kandidiert für den Landtag. Foto: Caroline Holowiecki

„Wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft, in der Menschen nicht in Jobcenter, zum Sozialamt oder zur Tafel verwiesen werden“, sagte Hsu. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg kam die Linke 2021 auf 3,6 Prozent. Damit verpasste sie den Einzug in den Landtag deutlich. Aufgrund des derzeitigen Hochs bundesweit erhofft sie sich für die Landtagswahl 2026, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen.

Landtagswahl in Baden-Württemberg findet am 8. März 2026 statt

Die Landtagswahl findet am 8. März 2026 statt. Damit dürfte sicher sein, dass das endgültige Wahlergebnis noch vor den Osterferien – also vor dem 30. März – bekannt gegeben werden kann. Zurzeit regiert eine Koalition aus Grünen und CDU. Neben diesen beiden Parteien sind die SPD, die FDP und die AfD im Landtag. In Umfragen führt derzeit die CDU vor den Grünen. Die Linke liegt in neueren Umfragen bei sieben Prozent. Für die FDP wird es Stand heute knapp. Die AfD käme sicher in den Landtag, die SPD ebenfalls.