Landtagswahl 2026: Grünen-Spitzenkandidat Özdemir: „Es wird der Wahlkampf unseres Lebens!“
1
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beim Landesparteitag in Ludwigsburg Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Cem Özdemir heizt seiner Partei zum Wahlkampfauftakt ein – und versucht innerparteiliche Debatten wie die um die Polizeisoftware Palantir abzuräumen.

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat seine Partei auf einen harten Wahlkampf eingeschworen. „Es wird der Wahlkampf unseres Lebens. Es wird der Wahlkampf meines Lebens“, rief er den Delegierten am Samstag in Ludwigsburg zu. Dort beraten die Grünen zweieinhalb Tage lang über ihr Wahlprogramm am 8. März. Cem Özdemir will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Wahl nach 15 Jahren im Amt als Regierungschef beerben.

