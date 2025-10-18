Landtagswahl 2026: Grüne angreifen und Konzerne enteignen – wie die Linke im Südwesten punkten will

Grüne angreifen und Konzerne enteignen – wie die Linke im Südwesten punkten will

1 Drei Frauen an der Spitze: Mersedeh Ghazaei, Kim Sophie Bohnen und Amelie Vollmer, skandieren beim Parteitag in Leinfelden einen antifaschistischen Schlachtruf mit den Delegierten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Noch nie war die Linke im Landtag von Baden-Württemberg. Das könnte sich 2026 ändern. Beim Parteitag wird klar, dass sie vor allem in der Wählerschaft der Grünen fischt.











Es war eine klare Demonstration dessen, wie das mit den drei Frauen als Spitzentrio bei der Linken funktionieren soll. Abwechselnd hielten die Spitzenkandidatinnen Kim Bohnen, Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei am Samstag eine gemeinsame Rede beim Parteitag der Linken in Leinfelden. Ein höchst ungewöhnliches Bild auf Parteitagen, wo vor allem im Wahlkampf einzelne Kandidaten ihre Reden in der Regel nutzen, um die Partei – und die Öffentlichkeit – von sich, und nur sich, zu überzeugen.