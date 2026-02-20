Landtagswahl 2026: Gregor Gysi in Esslingen: „Gute Politik ist das beste Argument für Demokratie“
Wie vielerorts in diesen Tagen, sorgte Gregor Gysi in Esslingen für ein volles Haus. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn Gregor Gysi in diesen Tagen Wahlkampf für die Linke macht, spricht er meist vor vollen Hallen. So war das nun auch im Esslinger Neckar Forum.

Es gab eine Zeit, da galten Auftritte von Linken-Politikern in Baden-Württemberg nicht unbedingt als Heimspiele. Doch vor der Wahl am 8. März sieht sich die Partei im Aufwind, viele erwarten ihren Einzug in den Landtag. Zu den populärsten Gesichtern der Linkspartei zählt Gregor Gysi. Über Generationen und politische Lager hinweg genießt er Ansehen, als Alterspräsident und dienstältester Abgeordneter im Bundestag verkörpert er ein Stück parlamentarischer Demokratie. Als der 78-Jährige nun im Esslinger Neckar Forum ans Mikrofon trat, war der Saal mit mehr als 900 Plätzen restlos besetzt – bis ins Foyer standen die Zuhörer. Immer wieder gab es Szenenapplaus.

