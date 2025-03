Landtagswahl 2026: Der Kampf um die Macht ist eröffnet

1 Die CDU hat Landesvorsitzenden Manuel Hagel im Kampf um die Nachfolge Winfried Kretschmanns nominiert. Foto: //Arnulf Hettrich

Manuel Hagel will Winfried Kretschmanns Nachfolger werden. Zum Start des Wahlkampfs hat er den Trend auf seiner Seite – muss aber auch schwierige Gratwanderungen meistern, kommentiert Bärbel Krauß.











Link kopiert

Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann als uneinholbar populärer, grüner Ministerpräsident an der Spitze der Landesregierung, hat die CDU bei der Wahl im nächsten Frühjahr zum ersten Mal wieder eine reelle Chance, die Macht in Baden-Württemberg zurückzuerobern. Manuel Hagel wird womöglich der Christdemokrat sein, der zur rechten Zeit an der richtigen Stelle ist, um dieses Ziel der Konservativen zu erreichen.