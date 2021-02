1 Andreas Schwarz ist der starke Mann hinter dem Ministerpräsidenten. Foto: oh

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat große Aufgaben im Blick. Das Politikgeschäft hat er von der Pike auf gelernt.

Kirchheim unter Teck - In den Reihen der Grünen gilt Andreas Schwarz seit längerem als aussichtsreicher Aspirant für die Nachfolge von Winfried Kretschmann. Welche Wertschätzung der 40-Jährige Kirchheimer beim Ministerpräsidenten genießt, war in eindrucksvoller Weise beim Neujahrsempfang des Grünen-Kreisverbands 2019 in Ostfildern zu spüren. Er sei dem Herrgott jeden Tag dankbar, dass er ihn an seiner Seite habe, sagte Kretschmann an die Adresse seines Fraktionsvorsitzenden im Baden-württembergischen Landtag.