Straßenlaternen nachts aus Boris Palmer verstößt gegen Gesetz, um Energie zu sparen

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer schaltet in seiner Stadt nachts die Lichter aus, um Energie zu sparen. Nun fordert er von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einem Brief, sich dabei über geltendes Recht hinwegsetzen zu dürfen.