Landshut: Enkel zündet Haar von Großmutter an – 94-Jährige stirbt

Ein Mann bedroht in psychischem Ausnahmezustand seine Mutter und verletzt seine Großmutter schwer. Nun ist die 94-Jährige gestorben.











Nach einem Streit mit seiner Mutter hat ein Mann seine Großmutter im März schwer verletzt. Die 94-Jährige starb am vergangenen Mittwoch in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 32-Jährige befand sich demnach bei dem Vorfall am 20. März in Landshut in einer psychischen Ausnahmesituation und bedrohte seine Mutter. Danach soll er die Haare seiner Großmutter angezündet haben. Die 94-Jährige kam per Rettungshubschrauber mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, wo sie starb.

Die Polizei nahm den Verdächtigen eigenen Angaben zufolge im Garten fest. Am 21. März beantragte demnach die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 32-Jährige befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittele nun, ob die Verbrennungen die Ursache für den Tod der Frau sind. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Angaben zufolge eine rechtsmedizinische Untersuchung an.