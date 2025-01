Landschaftspflege auf der Schopflocher Alb: Im Naturschutzgebiet werden Hecken und Bäume gestutzt

Unaufmerksamkeit in Bonlanden Zwei Personen und Kleinkind nach Auffahrunfall in Filderstadt in Klinik

Bei einem Auffahrunfall in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Auch ein Kleinkind wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.