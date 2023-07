1 Ziegen sollen den zugewucherten Hang vor der Mauer der Burg Hohenzollern vom Gestrüpp befreien. Foto: Burg Hohenzollern/Roland Beck

Die Burg Hohenzollern bei Hechingen hat mit einer ungewöhnlichen Stellenausschreibung nach tierischen Fachkräften gesucht. Jetzt ist man fündig geworden.















Eine gesunde Work-Life-Balance, Kantinenessen mit großer Auswahl an veganen Speisen, der Arbeitsplatz in einer Umgebung zum Wohlfühlen – in Zeiten des Fachkräftemangels müssen Arbeitgeber immer kreativer werden, um neue Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu gewinnen. Besonders anstrengen müssen sie sich bei jungen Arbeitskräften der Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2010), die ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber viel selbstbewusster äußern als noch die Generationen vor ihnen. In einem aktuellen Fall aus Baden-Württemberg treffen diese Umstände aber sogar bei der Suche nach tierischen Fachkräften zu.

Nur mit Hilfe von Ziegen befreit man den zugewucherten Hang

Die Burg Hohenzollern bei Hechingen war seit vergangener Woche auf der Suche nach Landschaftsgärtnern (m/w/d) – und behalf sich dabei mit einer ungewöhnlichen Stellenausschreibung. „Bock auf Burg?“ – stand auf der Jobanzeige, die außerdem eine grasende Ziege vor der Burgmauer zeigte. Die Verantwortlichen hatten nämlich ganz genaue Vorstellungen von ihren Landschaftsgärtnern: 20 bis 30 Stück waren gesucht, mitbringen sollten sie Hang-Erfahrung sowie Bock auf Kräuter, Gräser und Gesträuch. Außerdem sollten sie vierbeinig sein. Auf dieses Anforderungsprofil passt nur eine Art von Landschaftsgärtner: Die Ziege. „Schafe sind eher wählerisch, aber Ziegen nagen alles kurz und klein“, erklärt Burg-Sprecher Roland Beck.

Nur so erreiche man am zugewucherten Hang die Burgmauer, für die im Rahmen der Sanierung die nächsten Bauschritte anstehen. Und weil die gewünschten Fachkräfte über eine Internetsuche nicht zu finden waren, versuchten es die Verantwortlichen mit dem ungewöhnlichen Aufruf. Unter dem Punkt „Wir bieten“ lockte die Burg mit „veganer Vollpension und Work-Life-Balance an einem der schönsten Arbeitsplätze Deutschlands“ – mit Erfolg.

Nach mehreren „Vorstellungsgesprächen“ ist die Burg fündig geworden

Gleich kurz nach Veröffentlichung der Anzeige, unter anderem in einer Instagram-Story, meldeten sich die ersten Hirten aus der Umgebung. „Wir waren wirklich erstaunt, wie viele Menschen hier in der Region Ziegen halten“, sagt Beck. Nach mehreren „Vorstellungsgesprächen“ ist die Burg Hohenzollern inzwischen fündig geworden: Eine Herde aus 40 bis 50 Ziegen wird sich bald um die Landschaftspflege rund um die Burg kümmern. Kreativität bei der Suche nach Fachkräften zahlt sich also aus – ganz egal ob die Gesuchten zwei oder vier Beine haben.