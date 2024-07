Landratswahl im Kreis Esslingen: SPD spricht sich für Marcel Musolf aus

1 Marcel Musolf will Landrat in Esslingen werden. Foto: Elke Hauptmann

Drei Wochen vor der Landratswahl in Esslingen legt sich die SPD-Kreistagsfraktion fest: Sie wird den Bissinger Bürgermeister, den Bewerber der Freien Wähler, unterstützen. Das sind die Gründe.











Das Rennen um die Nachfolge von Esslingens Landrat Heinz Eininger verspricht spannend zu werden: Drei Wochen vor der Abstimmung hat sich nun auch die SPD-Fraktion im Kreistag positioniert und gibt bekannt, sie wird den Bewerber der Freien Wähler, Marcel Musolf, unterstützen. Der Bissinger Bürgermeister habe die Sozialdemokraten „durch seine breite Kompetenz, sein modernes Führungsverständnis und seine klugen, zukunftsgerichteten Positionen zu gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen in unserem Landkreis überzeugt“, begründet der Fraktionsvorsitzende Michael Medla die in der Sitzung am Mittwochabend getroffene Wahl.