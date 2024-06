Landratswahl im Kreis Esslingen: Peter Rosenberger geht siegessicher ins Rennen

1 Peter Rosenberger hat seine Bewerbung beim Landratsamt abgegeben. Foto: privat

Der CDU-Politiker hat seine Bewerbung auf die vakante Stelle des Esslinger Landrats abgegeben. Dem Horber Oberbürgermeister mangelt es nicht an Gestaltungsideen – und auch nicht an Selbstvertrauen.











Link kopiert

Der neue Esslinger Landrat wird zwar nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von den Mitgliedern des Kreistages. Dennoch sucht Peter Rosenberger, der offizielle Kandidat der CDU-Fraktion, gern die Öffentlichkeit, um für sich zu werben – rhetorisch versiert, aufs Thema fokussiert und selbstbewusst bis in die Haarspitzen. Der Oberbürgermeister von Horb am Neckar lässt keinen Zweifel daran: Er tritt am 26. Juli an, um zu gewinnen. Der CDU-Politiker rechnet sich in der geheimen Abstimmung gute Chancen aus. Dabei macht er im Vorfeld eine klare Ansage: „Ich werde nicht um die Stimmen der AfD buhlen.“