Landratswahl im Kreis Esslingen: Musolf und Matrohs werfen ihren Hut in den Ring

1 Marcel Musolf (links) und Thomas Matrohs (rechts) Foto:

Die Bürgermeister von Bissingen und Deizisau wollen Landrat von Esslingen werden. Die Freien Wähler küren ihren Kandidaten Mitte Mai. Wer hat die besseren Karten?











Link kopiert

Mit gerade mal 25 Jahren wurde er 2011 in Bissingen an der Teck der jüngste Bürgermeister Baden-Württembergs. Jetzt strebt der 38-Jährige ein neues Amt an: Marcel Musolf hat seinen Hut für die Nachfolge des Esslinger Landrates Heinz Eininger (CDU) in den Ring geworfen. Und er ist nicht der einzige in den Reihen der Freien Wähler mit Ambitionen auf dieses Amt: Auch Thomas Matrohs (46), der Bürgermeister von Deizisau, hat seine Bereitschaft zur Kandidatur öffentlich gemacht. Wer von beiden sich am 26. Juli im Kreistag zur Wahl stellen darf, ist noch offen. Über die Nominierung ihres Bewerbers werden die Freien Wähler Mitte Mai entscheiden, kündigt der Fraktionsvorsitzende Bernhard Richter an.