Landratswahl im Kreis Esslingen: Für Marcel Musolf geht es um „eine Herzensangelegenheit“

1 Marcel Musolf Foto: Elke Hauptmann

Der Bürgermeister von Bissingen an der Teck traut sich das Amt des Esslinger Landrates zu. Der 39-jährige Kandidat der Freien Wähler will frischen Wind in die Kreispolitik bringen und den Menschen auf Augenhöhe begegnen.











Mit gerade mal 39 Jahren ist er schon ein „alter Hase“ in der Kommunalpolitik: Marcel Musolf wurde 2011 zum Bürgermeister von Bissingen an der Teck gewählt, seit 2009 sitzt er für die Freien Wähler im Esslinger Kreistag. Und nun hat ihn die Fraktion zu ihrem Kandidaten für das Amt des Landrates gekürt. Die Nachfolge von Heinz Eininger entscheidet sich am 26. Juli, zwei Bewerber wurden zur Wahl zugelassen. „Ich kann den Kreisrätinnen und Kreisräten über Fraktionsgrenzen hinweg ein sehr gutes Angebot machen“, sagt Musolf im Brustton der Überzeugung.