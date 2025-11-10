Landratsamt in Esslingen: Neubau in den Pulverwiesen hat seinen Betrieb aufgenommen

15 Das Esslinger Landratsamt in den Pulverwiesen ist seit diesem Montag geöffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Seit diesem Montag ist im Esslinger Landratsamt fast alles wieder wie es sein soll. Der Neubau in den Pulverwiesen hat seinen Betrieb aufgenommen.











Link kopiert

Die Zeit der Provisorien, der Zwischenlösungen und der langen Wege ist vorbei: Seit diesem Montag hat das Landratsamt seine zentrale Dependance wieder in den Esslinger Pulverwiesen. Der Betrieb, so war vor Ort am Vormittag zu vernehmen, hat reibungslos begonnen.

Ab sofort sind die meisten Anlaufstellen und Büros der Behörde damit wieder an zwei zentralen Orten untergebracht: auf dem Stumpenhof in Plochingen und – nach fast vier Jahren – eben am Neckarufer in Esslingen.

Neues Esslinger Landratsamt: „Ökologisch verantwortungsvoll und innovativ“

Der gut 143 Millionen Euro teure Neubau, den die Stuttgarter Firma Züblin als Generalunternehmer verantwortete, sei ein „außergewöhnliche Pilotprojekt, das Maßstäbe für nachhaltiges Planen und Bauen gesetzt hat“. So zumindest äußerte sich Züblin-Vorstandsmitglied Stephan von der Heyde bei der feierlichen Schlüsselübergabe.

Dass der Neubau „ökologisch verantwortungsvoll und innovativ“ gebaut wurde, ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Seine Funktionalität wird er in den nächsten Zeit erst noch unter Beweis stellen müssen.

Zulassungsstelle wieder in Pulverwiesen – Weitere Einzüge stehen noch bevor

Die mit Sicherheit publikmusträchtigste Einrichtung in dem modernen Gebäude ist die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle, die – nach ihrem Umzug zurück aus der Innenstadt – am Montagfrüh planmäßig losgelegt hat. Auch sonst wurde über keine nennenswerten Probleme berichtet.

Beendet sind die Umzugsszenarien mit dem offiziellen Startschuss in den Pulverwiesen indes noch nicht. Erst im nächsten Frühjahr werden weitere Ämter und damit auch ihre Dienstleistungen aus Interimsunterbringungen in den Neubau wechseln – das Kreisjugendamt etwa, aber auch das Amt für Integration und Flüchtlingsaufnahme sowie das Amt für Bauen und Naturschutz.