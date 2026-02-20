1 Innerhalb des Esslinger Landratsamts ziehen einige Ämter um und bleiben deshalb zeitweise geschlossen. Foto: Roberto Bulgrin

Im Landratsamt auf den Esslinger Pulverwiesen ziehen einige Ämter innerhalb des Gebäudes um. In der nächsten Woche kommt es zu zeitweiligen Schließungen.











In der neunten Kalenderwoche, zwischen dem 23. und dem 27. Februar, haben mehrere Ämter des Landratsamts in den Esslinger Pulverwiesen wegen eines Umzugs innerhalb des Gebäudes für ein bis drei Tage geschlossen.

Wie die Kreisbehörde mitteilt, sind davon das Kreissozialamt, das Sachgebiet Integration des Amts für Integration und Flüchtlingsaufnahme, das Amt für besondere Hilfen und das Amt für Soziale Dienste und Psychologische Beratung betroffen. Für die Dauer des Umzugs kann es auch zu einer eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit kommen.

Vier Ämter ziehen innerhalb des Gebäudes um

Das Kreissozialamt bleibt wegen des Umzugs am Montag, 23. Februar, und am Dienstag, 24. Februar, geschlossen. Ab Mittwoch, 25. Februar, ist es dann wieder zu den üblichen Servicezeiten für den Publikumsverkehr erreichbar. Das Sachgebiet Integration zieht am Dienstag, 24. Februar, um und ist vom 25. Februar an ebenfalls wieder zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Das Amt für besondere Hilfen wechselt seine Räumlichkeiten zwischen Dienstag, 24. Februar, und Donnerstag, 26. Februar und kann ab Freitag, 27. Februar, wieder zu den gewohnten Zeiten aufgesucht oder erreicht werden.

Das Amt Soziale Dienste und Psychologische Beratung zieht am Donnerstag, 26. Februar, und am Freitag, 27. Februar, um. Ab Montag, 2. März, ist dort dann wieder zu den üblichen Servicezeiten geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-esslingen.de auf der Webseite des Landkreises.