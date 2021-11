5 Zwei Welten treffen aufeinander: Eine Bäuerin mit Ochsenfuhrwerk vor einem Straßenbahnwagen, aufgenommen um 1930. Foto: Reinhard Mauz

Die einstige Straßenbahnlinie END war eigentlich gedacht, um Arbeiter von den Fildern rasch ins Neckartal zu bringen. Doch die Denkendorfer drehten den Spieß um: In den 1920-Jahren wurde der Ort zum Ziel von Tagesausflüglern aus Stuttgart und Touristen aus ganz Europa.















Denkendorf - Frauen in Kostüm und Hut, Männer in Knickerbockern und Sakko neben Denkendorfer Bäuerinnen in Kittelschürzen auf Ochsenfuhrwerken mit Güllefass – derlei Fotomotive aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg warfen bei Reinhard Mauz Fragen auf. Er befasst sich seit Jahren mit der Denkendorfer Ortsgeschichte und hat unzählige historische Fotos gesichtet und archiviert. Was wollten die Städter im ländlichen Denkendorf? Wie kamen die Sommerfrischler überhaupt auf die Filder? Die Antwort liefert ein Prospekt der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), der einst für die „Höhenstraßenbahn“ auf die Filder warb.