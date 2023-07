1 Die 82 Jahre alte Frau wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Nicolas Armer/Nicolas Armer

Ein 82-Jähriger hat seine gleichaltrige Frau versehentlich mit seinem Auto angefahren. Sie starb später in einem Krankenhaus in Folge der Verletzungen.















Ein 82 Jahre alter Mann hat in Baden-Württemberg aus Versehen seine Ehefrau angefahren und ihr damit tödliche Verletzungen zugefügt. Wie die Polizei in Konstanz am Montag mitteilte, starb die ebenfalls 82-Jährige später in einer Klinik. Die Beamten sprachen von einem „tragischen Unfall“.

Der Senior parkte den Angaben zufolge am Samstagmorgen im Landkreis Rottweil sein Auto aus, um seine 82-jährige Ehefrau einsteigen zu lassen. Dabei stieß er gegen seine Frau, die sich dabei Verletzungen zuzog. Der Mann verständigte umgehend die Rettungskräfte. Auf dem Weg in die Klinik verschlechterte sich der Zustand der Frau jedoch. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.