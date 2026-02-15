1 Für den Elfjährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein Junge wird im Landkreis Rostock auf einem selbst gebastelten Schlitten hinter einem Auto hergezogen - dann kommt es zu einem tödlichen Unfall. Weitere Kinder werden verletzt.











Ein auf seinem Schlitten von einem Auto gezogener elf Jahre alter Junge ist in Mecklenburg-Vorpommern tödlich verunglückt. Das Kind sei am Sonntag in der Nähe von Kuchelmiß mit zwei weiteren Kindern auf dem selbst gebastelten Schlitten von dem Auto gezogen worden, teilte die Polizei in Rostock mit.

Der 37-jährige Autofahrer habe bei einem Fahrmanöver die Kontrolle über das Auto verloren, weshalb der Schlitten mit einem Holzstapel kollidierte. Der Elfjährige sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Die zwei weiteren Kinder - ein elf Jahre altes Mädchen und ein 13 Jahre alter Junge - seien leicht verletzt worden.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung gegen den Autofahrer ein. Dieser sei mit keinem der Kinder verwandt. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein Gutachter sei beauftragt worden, die genaue Unfallursache aufzuklären.