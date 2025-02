Landkreis Lörrach: Schwangere und Baby bei Zusammenstoß von zwei Autos verletzt

1 In den beiden Fahrzeugen saßen insgesamt fünf Menschen, die per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Fünf Menschen werden bei einem Autounfall in Weil am Rhein verletzt - darunter eine schwangere Frau und ein knapp einjähriges Kind. Eine Autofahrerin soll einen Wagen übersehen haben.











Bei einer Kollision von zwei Autos in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) sind fünf Menschen, darunter eine Schwangere und ein Baby, verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine Fahrerin an der Einmündung zur B532 mutmaßlich ein anderes Auto, nachdem sie mit ihrem Wagen von der Autobahn 5 gefahren war.

In den beiden Fahrzeugen saßen insgesamt fünf Menschen, die per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Schwerer wurde niemand von ihnen verletzt, so die Polizei. Die Insassen waren demnach zwischen knapp 1 und 49 Jahren alt.