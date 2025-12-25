Landkreis Heilbronn: Betrunkener wird während Weihnachtsgottesdienst aggressiv

1 Mitten im Weihnachtsgottesdienst brach ein Mann mit 1,8 Promille den Frieden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Funke Foto Services/LarsxFröhlich

Mitten im Weihnachtsgottesdienst bricht ein Mann mit 1,8 Promille den Frieden. Er fliegt raus, doch auch zu Hause gibt es wieder Streit.











Link kopiert

Ein betrunkener Mann ist während eines Weihnachtsgottesdienstes Kirchenbesucher angegangen und hat herumgeschrien. Ein Polizist, der auch den Gottesdienst besuchte, schaffte den Störer zusammen mit einem weiteren Mann aus der Kirche in Gundelsheim (Landkreis Heilbronn), wie die Polizei mitteilte. Draußen übergaben sie ihn dann einer Streife. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Die Beamten brachten ihn zu seiner Wohnung. Dort geriet er allerdings mit seinen Mitbewohnern derart in Streit, dass er die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen musste.