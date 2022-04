1 Ein Unwetter hat im Kreis Göppingen für Schäden an Häusern gesorgt (Symbolfoto). Foto: imago images/Achille Abboud/Achille Abboud via www.imago-images.de

Bei einem Unwetter im Kreis Göppingen hat offenbar eine Windhose für Schäden gesorgt. Ein Hausdach wurde vollständig abgedeckt.















Mehrere Dächer sind am Freitagabend in Böhmenkirch (Landkreis Göppingen) einer Windhose zum Opfer gefallen. Ein Hausdach wurde sogar vollständig abgedeckt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Zudem richtete die Windhose an drei weiteren Häusern kleinere Schäden an. An diesen wurden jeweils die oberen Kanten des Daches sowie Teile des Daches beschädigt. Auf Bildern beim Kurznachrichtendienst Twitter ist zu sehen, dass die Windhose offenbar eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat.

Auf den Bildern sind zerfetzte Planen, eingestürzte Gewächshäuser und ein aufgespießtes Riesentrampolin in einem Baum zu sehen.

Zu Straßensperrungen kam es in dem Gebiet laut Polizeibericht nicht.