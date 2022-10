1 Unter einigen Firmen geht die Angst um, ihnen könnte das Gas abgedreht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Gasmangel, Energiekrise. Das alles treibt auch die Unternehmen im Raum Göppingen um. Beim Energiegipfel der IHK-Bezirkskammer Göppingen finden sie deutliche Worte. Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht.















Gipfeltreffen, die gab es früher oft im Kanzleramt in Berlin. Angela Merkel mochte solche Gipfel, egal zu welchem Thema und räumte so mögliche Aufreger gleich mal im Vorfeld ab. Die Zeiten ändern sich, jetzt gab es einen Energiegipfel in Göppingen. Die IHK hatte in ihr Hauptquartier an der Jahnstraße geladen, mit Experten, die Rede und Antwort standen. Die 100 Stühle reichten so gerade eben, zu besprechen gab es einiges. Die Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer der Region sind groß, die Strompreise explodieren, die Gaspreise auch. Szenarien, wann wem das Gas abgedreht wird, kursieren seit Monaten.