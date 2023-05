1 Arbeiter heben einen Graben für Glasfaserkabel aus. Bislang wurden im Kreis vorwiegend Hauptverteiler errichtet. Foto: dpa//Moritz Frankenberg

Die Deutsche Telekom und die Deutsche Glasfaser konkurrieren unter dem Dach des Zweckverbands Gigabit im Landkreis Göppingen um Kunden. Beide Anbieter haben Verträge für die Bereitstellung Tausender Glasfaseranschlüsse abgeschlossen.















In immer mehr Kreisgemeinden werden Glasfaserkabel verlegt, die Meldungen über neu gebaute Hauptverteiler trudeln nahezu im Wochentakt ein, so wie jüngst in Uhingen, der Göppinger Nordstadt oder Wangen. Außer in Göppingen selbst ist überall der Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen, der zum gleichnamigen Verband der Region Stuttgart gehört, aktiv. Aber auch das Privatunternehmen Deutsche Glasfaser mischt den Markt auf und hat derzeit nach eigenen Angaben in 13 Kommunen im Landkreis mit der Bauplanung begonnen. Was bedeutet das nun für die Haushalte?