Kleinkind in Auto stirbt an Überhitzung – Ermittlungen gegen Vater

Ein Kleinkind ist in einem geparkten Auto im Landkreis Gießen an Überhitzung gestorben. Gegen den Vater des 18 Monate alten Jungen werde nun wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag mit. Womöglich habe der 37-Jährige seinen Sohn am vergangenen Mittwochmorgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen.

Das Auto war auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Wettenberg abgestellt. Am Nachmittag fand der Mann dann das Kind leblos in dem Auto und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Eine Obduktion habe als Todesursache eine akute Überhitzung des Kindes ergeben.

Zum Schutz der Familie werden derzeit keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt sowie zu den persönlichen Verhältnissen gemacht, wie es hieß.