Wechsel an der Schule für Kranke

1 Brunhilde Haaga (rechts) hat die Schlüssel an Stefanie Wechsler übergeben. Foto: Roberto Bulgrin

Die Leiterin der Schule für Kranke im Landkreis Esslingen, Brunhilde Haaga, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Ihre Nachfolgerin wird Stefanie Wechsler.

Esslingen - Auf den Tag genau vor 15 Jahren war Brunhilde Haaga von dem Esslinger Landrat Heinz Eininger als Schulleiterin der Schule für Kranke eingesetzt worden. Jetzt ist die Rektorin altershalber in den Ruhestand gegangen. Im Rahmen einer Feierstunde am Rohräckerschulzentrum auf dem Esslinger Zollberg ist ihre Nachfolgerin, Stefanie Wechsler, am Dienstag als kommissarische Schulleiterin eingesetzt worden.