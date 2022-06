1 Der Hochdorfer Schulsozialarbeiter Jochen Rössle bespricht sich mit Dagmar Flöck, der Leiterin der Breitwiesenschule. Der Austausch zwischen dem Sozialpädagogen und dem Lehrerkollegium ist essenziell. Foto: /Katja Eisenhardt

Die Sozialpädagogen sind wichtige Ansprechpartner für Schüler, Lehrer und Eltern. In den Gemeinden Hochdorf und Reichenbach ist der Bedarf, analog zum gesamten Landkreis Esslingen, hoch.















Seit 20 Jahren ist Jochen Rössle für den Kreisjugendring Esslingen als Jugendhausleiter in Hochdorf tätig. Zum Schuljahresstart 2020/21 übernahm er zusätzlich die damals geschaffene 50-Prozent-Stelle des Schulsozialarbeiters an der Hochdorfer Breitwiesenschule, ein Novum für die örtliche Grundschule mit derzeit rund 160 Kindern. Die Leitungsfunktion im benachbarten Jugendhaus hat der Sozialpädagoge weiterhin zu 20 Prozent, die restlichen 80 Prozent seine Kollegin Pia Unger. „Ich habe mitten in Coronazeiten mit Lockdowns, Homeschooling und Notbetreuung angefangen, daher ist das laufende mein erstes richtiges Schuljahr als Schulsozialarbeiter“, sagt Rössle. An der Breitwiesenschule ist er unabhängig davon seit über zehn Jahren durch eine Kooperation mit dem Jugendhaus als Mediator in den Klassen drei und vier tätig.