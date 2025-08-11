Landkreis Esslingen: Land fördert neues Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis

1 Das Land will Frauen und Kinder, die im Kreis Esslingen von häuslicher Gewalt betroffen sind, mit einem neuen Schutzhaus unterstützen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Bis 2027 soll der Landkreis Esslingen ein neues Frauen- und Kinderschutzhaus erhalten. Einen Großteil der Kosten übernimmt das Land. Was dahinter steckt.











Link kopiert

Der Landkreis Esslingen erhält ein neues Frauen- und Kinderschutzhaus. Nach Informationen der beiden Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle (CDU) und Andrea Lindlohr (Grüne), wird der Kreis dabei vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mit rund 1,8 Millionen Euro gefördert. Das neue Schutzhaus soll barrierefrei und nicht anonym sein. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.

Mit der Förderung übernimmt das Land 75 Prozent der Gesamtkosten von 2,4 Millionen Euro. Das neue Schutzhaus soll zwölf weitere Plätze für Frauen und ihre Kinder schaffen. „Mit dem neuen zusätzlichen Schutzhaus im Landkreis Esslingen schaffen wir dringend benötigte Schutzplätze und machen einen wichtigen Schritt hin zu einem flächendeckenden, bedarfsgerechten Hilfesystem“, erklärt Deuschle.

Schutzangebot soll Frauen und Kinder unterstützen

Der Ausbau der Schutzangebote für Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist laut der Landesregierung ein zentraler Baustein der Umsetzung des Gewalthilfegesetzes. Das Gesetz sieht ab 2032 einen Rechtsanspruch auf umfassenden Schutz und Beratung vor. Die Landesregierung will bis dahin das Hilfesystem in Baden-Württemberg ausbauen und das Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen verdichten. Dadurch soll der Schutz und die Unterstützung bei akuter Gefährdung sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen Gewaltkreisläufe durch Prävention und Beratung durchbrochen werden.

Der Landkreis Esslingen hatte sich gemeinsam mit dem örtlichen Frauen- und Kinderschutzhaus zuvor um ein weiteres Schutzhaus eingesetzt. Trotz Befürwortung des Landes wurde das Projekt im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zu der Zeit nicht berücksichtigt. Die aktuelle Landesförderung möchte diese Lücke nach eigenen Angaben nun schließen und den benötigten Ausbau des regionalen Hilfesystems garantieren.