1 Begehrte Ware: Weil die Impfzentren weniger Impfdosen bekommen, als versprochen, drohen Terminabsagen. Foto: Ines Rudel

Die Impfdosen werden von kommender Woche an knapp. Das Land macht den Bund für die Fehlplanung verantwortlich.

Esslingen - Kaum, dass die Impfkampagne gegen das Coronavirus in Stadt und Land so richtig Fahrt aufgenommen hat, droht schon wieder Sand ins funktionierende Getriebe zu kommen. Weil der Bund angeblich nicht genügend Impfdosen liefert, hat das baden-württembergische Sozialministerium angekündigt, die Zuweisungen an die Impfzentren im Land zu kürzen. Betroffen sind auch die beiden Einrichtungen im Kreis Esslingen in Leinfelden-Echterdingen und in Esslingen.