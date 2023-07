5 Am frühen Freitagmorgen war es zu dem Dachstuhlbrand gekommen. Quelle: Feuerwehr Schömberg

Bei einem Dachstuhlbrand in Schömberg im Kreis Calw ist in der Nacht zum Freitag hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.















Beim Brand eines Dachstuhls im Landkreis Calw ist am frühen Freitagmorgen ein hoher Schaden entstanden.

Anwohner hätten kurz nach 1 Uhr das Feuer an einem leer stehenden Wohnhaus in der Friedenstraße in Schömberg-Bieselsberg bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte an und hatte den Brand gegen 1.50 Uhr unter Kontrolle gebrach, gegen 2.30 Uhr starteten die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten an dem einsturzgefährdeten Gebäude.

Die Behörden schätzen den Schaden am Gebäude auf rund 250.000 Euro. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die Feuerwehren waren mit rund 80 Kräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein Schömberg/Bad Liebenzell mit sechs Kräften und drei Fahrzeugen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort.