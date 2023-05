Mann wegen Mordes an seiner Frau verurteilt

Tote lag in Parkhaus in Bad Cannstatt

1 Das Urteil fiel am Landgericht Stuttgart. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen Mann wegen Mordes an seiner Frau. Das Opfer war im Juli 2022 in einem Parkhaus in Bad Cannstatt tot gefunden worden.















Link kopiert

Das Landgericht Stuttgart hat einen Mann wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Gericht zeigte sich am Donnerstag davon überzeugt, dass der Mann seine von ihm getrennt lebende Frau in einem Auto erschoss. Dort hatten sich beide zu einem Gespräch getroffen.

Offenbar tötete der Mann seine Frau, weil sie sich weigerte, zu ihm zurückzukehren. Die Leiche der Frau wurde im Juli 2022 in einem Parkhaus im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt gefunden.

Nach der Tat setzte sich der Mann in die Türkei ab, wo er Familie hat. Vier Wochen später stellte er sich nach seiner Rückkehr auf dem Stuttgarter Flughafen den Behörden. In dem Prozess vor dem Landgericht hatte die Verteidigung auf Totschlag plädiert.