1 Vor dem Landgericht Stuttgart wurde ein Fall wegen des Vorwurfs von sexuellem Missbrauch von Kindern verhandelt. Am Montagnachmittag wurde der Angeklagte frei gesprochen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Urteilsverkündung im Prozess wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der 56-jährige Angeklagte wurde am Landgericht Stuttgart frei gesprochen. Es gebe keine schlüssigen Beweise dafür, dass er sich an seiner leiblichen Tochter mehrfach vergangen habe, so die Begründung der Schwurkammer.

Esslingen/Stuttgart - Im Prozess wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde am Montagnachmittag das Urteil von der Jugendkammer des Landesgerichts Stuttgart verkündet. Der Angeklagte wurde von dem Verdacht frei gesprochen, er habe sich im Zeitraum zwischen September 2016 und August 2019 mehrfach an seiner Ende 2009 geborenen, leiblichen Tochter vergangen. Der 56-Jährige aus Esslingen durfte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die Kosten für das Verfahren trägt die Staatskasse, der Mann ist für die Zeit in Untersuchungshaft zu entschädigen, und der Haftbefehl gegen ihn wird aufgehoben.

Nervöse Spannung im Publikum

Eine gespannte und angespannte Stimmung herrschte in Saal 6 am Landgericht Stuttgart. Mit nervöser Unruhe erwarteten die Zuhörer das Urteil in dem Prozess, der am Dienstag, 12. Januar, begonnen hatte. Die Vorsitzende Richterin Sina Weber legte gleich zu Anfang ihrer Urteilsbegründung dar, dass die Beweisführung im vorliegenden Fall schwierig gewesen sei. Die Kammer sei auch nicht von der Unschuld des Angeklagten überzeugt, aber eben auch nicht von dessen Schuld. Der 56-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten und alle Verdächtigungen von sich gewiesen. Daher, so die Vorsitzende Richterin, stehe seine Aussage gegen jene seiner Tochter. Doch, so führte die Richterin weiter aus, gebe es keine objektiven Beweise, die den Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs an der heute Elfjährigen belegten. Auch eine vom Gericht abgelehnte gynäkologische Untersuchung der Tochter hätte diesen Beweis nicht erbringen können, ist die Richterin überzeugt.

Skepsis gegen Auswanderungspläne

Bei der Suche nach Motiven für die Angaben des Kindes tat sich das Gericht schwer. Der Angeklagte habe mit seiner zweiten Ehefrau und der gemeinsamen Tochter in einer letztendlich glücklichen und stabilen Beziehung gelebt. Nach beiderseitigem Einverständnis wurde in dieser Ehe zwar das klassische Rollenbild vom arbeitenden Mann und der für Kindererziehung und Haushalt zuständigen Frau gepflegt. Aber der Angeklagte habe sich auch dem Wunsch seiner Partnerin nach einem Fernstudium mit teilweisen Abwesenheiten und einer späteren Teilzeitbeschäftigung nicht verweigert. Der gemeinsamen Tochter, so die Einschätzung der Vorsitzenden Richterin, habe klar sein müssen, dass sie mit ihrer Aussage ihre Familie zerstöre. Doch es könne sein, dass immer wieder aufflammende Auswanderungspläne des Ehemannes dazu beigetragen hätten. Nach der möglichen Auszahlung einer Abfindung durch seinen langjährigen Arbeitgeber hätte das Geld für einen gesicherten Lebensabend in Deutschland nicht gereicht – wohl aber in einem anderen Land mit niedrigeren Lebenshaltungskosten. Doch seine Frau und die Tochter hätten nicht den Wunsch gehabt, Deutschland zu verlassen.

Widersprüche in den Aussagen

Die Richterin wies auch auf Widersprüche in den Angaben der Tochter hin. In der polizeilichen Vernehmung seien bestimmte Vorkommnisse noch als wahrscheinlich, in der richterlichen Befragung aber als sicher geschildert worden. Das lasse auf einen „Denkprozess“ schließen. Ungereimtheiten habe es auch mit Blick auf die Beschreibung von Möbelstücken und die Zuschnitte von Wohnungen gegeben. Einmal sei von einem Vorgang am Freitag vor Ostern mitten in den Ferien die Rede gewesen. Dann wieder sei an diesem Tag von einem Schulbesuch gesprochen worden. Die Vernehmung der Tochter vor Polizei und Gericht sei zwar in einer flüssigen, in sich schlüssigen und zusammenhängenden Aussage erfolgt. Doch könne das auch ein Zeichen dafür sein, dass das Mädchen sich die Situationen gedanklich im Voraus zurecht gelegt habe. Richterin Weber wies auf die hochemotionale Situation hin, die auch im familiären Umfeld zu psychischen Ausnahmezuständen geführt habe. Durch die angespannte Lage sei ein hoher Druck auf das Mädchen erzeugt worden.

Mögliche Fehlinterpretationen

Bestimmte Vorkommnisse könnten zu Fehldeutungen geführt haben, sagte die Richterin weiter in ihrer Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe in seiner ausführlichen Aussage selbst eingeräumt, mit dem Mädchen Kampfspiele durchgeführt und in deren Verlauf die Tochter geküsst zu haben. Das könne durchaus zu Fehlinterpretationen des aufgeweckten, klugen Kindes geführt haben. Daher sei er freizusprechen, erklärte die Richterin: „Es gibt nicht immer nur Schwarz oder Weiß. Es gibt auch Grautöne.“