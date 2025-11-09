Landgericht Stuttgart: Bewährung trotz brutalem Gewaltexzess

1 Das Landgericht Stuttgart hat eine Attacke auf einen Mann mit Bewährungsstrafen geahndet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Mann wittert ein gutes Drogengeschäft. Stattdessen wird er zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die Täter kommen mit einer Bewährungsstrafe davon.











Er ist in eine Falle gelockt worden: Am späten Abend des 5. Februar 2025 machte sich das spätere Opfer auf den Weg in den Amselweg nach Altbach. Der Mann hoffte, dort Drogen verkaufen zu können. Doch statt ein gutes Geschäft abzuschließen, setzte es für ihn Tritte und Schläge. Die Täter verletzten ihr Opfer mit einem Messer schwer. Erst als Zeugen eingriffen, ließen sie ab und flohen. Kurz nach der Tat wurden die drei Männer (22, 26 und 27 Jahre alt) in der Esslinger Innenstadt festgenommen. Das blutende Opfer schwebte in Lebensgefahr und musste in einer Esslinger Klinik notoperiert werden.