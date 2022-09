1 Vor der Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart muss sich ein 35-jähriger Mann verantworten. Ihm wird sexueller Missbrauch an seinen beiden Stieftöchtern vorgeworfen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wegen schweren Übergriffen gegenüber seinen beiden Stieftöchtern in der Privatwohnung in Wendlingen ist ein Mann vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt. Vier Verhandlungstage sind angesetzt.















Das öffentliche Interesse war groß. Zahlreiche Zuhörer hatten auf den Besuchersitzen in Saal 4 des Landgerichts Stuttgart Platz genommen. Ein 35-Jähriger musste sich vor dem Schöffengericht wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern verantworten. Er soll in den Jahren 2020 und 2021 in seiner Privatwohnung in Wendlingen mehrfach gegenüber seinen beiden Stieftöchtern übergriffig geworden sein.