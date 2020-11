1 Es war der dritte Prozesstag vor dem Landgericht Stuttgart. Foto: dpa/Marijan Murat

Im Juni soll ein 30-Jähriger mit einem Messer auf zwei Polizisten eingestochen haben, die ihn aus der Wohnung seiner Mutter bringen wollten. Nun gestand der Mann die Tat, beteuert aber, er habe niemanden verletzen wollen.

Esslingen - Überraschung am dritten Prozesstag vor dem Landgericht Stuttgart. Der Angeklagte hatte bisher zu den Tatvorwürfen geschwiegen, doch nun ließ er durch seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen. In diesem Statement legte der in Ostfildern Geborene ein umfassendes Geständnis ab: Ja, er habe im November 2019 in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Ja, er habe im weiteren Verlauf die Wohnungstür eines Hausbewohners eingetreten. Und ja, er habe zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der junge Mann lässt über seinen Rechtsanwalt aber auch verkünden: „Ich wollte niemanden verletzen.“