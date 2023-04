1 Im Studentenwohnheim im Schelmenwasen wurden drei Studenten mit einem Messer verletzt. Foto: /SDMG / Kohls

Im Gerichtsprozess um den Messerangriff auf drei Studenten in einem Nürtinger Wohnheim hat der Hauptangeklagte gestanden. Der 20-Jährige sprach von seiner schwierigen Kindheit und Drogenproblemen.















Am zweiten Prozesstag am Stuttgarter Landgericht, bei dem der Angriff auf mehrere Studenten in einem Nürtinger Studentenheim verhandelt wird, kamen der 20-jährige Hauptangeklagte und Zeugen zu Wort. Der Beschuldigte räumte die Tat in großen Teilen ein und gab als Anlass an, dass er sich über den Lärm einer Privatparty beschweren wollte. Den Vorwurf, er habe mit Kokain Handel treiben wollen, wies er aber zurück.

Den zwei Angeklagten aus dem Kreis Esslingen im Alter von 20 und 23 Jahren wird vorgeworfen, sich am 5. November vergangenen Jahres illegal Zutritt zu einem Nürtinger Studentenwohnheim verschafft zu haben. Dort sollen sie einem Studenten Kokain zum Kauf angeboten und sich wohl äußerst aggressiv gezeigt haben. Im dritten Stock des Wohnheims im Schelmenwasen ist laut Anklageschrift die Situation eskaliert. Erst sollen die Beschuldigten einen Studenten zum Schlagabtausch aufgefordert und ihm ein Messer mit goldener Klinge vor das Gesicht gehalten haben. Die Kommilitonen des Bedrohten wollten intervenieren, worauf der 20-Jährige offenbar mehrfach zustach und insgesamt drei Studenten teilweise schwer verletzte. Angeklagt sind die zwei Beschuldigten unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und Bedrohung sowie unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Dem 20-Jährigen wird zudem versuchter Totschlag vorgeworfen.

Schon mit 14 Jahren regelmäßig Alkohol getrunken

Der jüngere der beiden Beschuldigten erzählte vor Gericht von seinen persönlichen Verhältnissen. Er sei schon früh mit Alkohol und Drogen in Kontakt gekommen. Seine Eltern hätten sich scheiden lassen, als er sechs Jahre alt gewesen sei. Er habe fortan bei seiner Mutter gelebt, sein älterer Bruder beim Vater. Mit dem neuen Freund der Mutter sei er nicht klargekommen. „Er saß immer nur auf dem Sofa und hat geraucht, getrunken und meine Mutter herumkommandiert“, sagte er. Sie sei schwer alkoholkrank gewesen, was vor ihm geheim gehalten worden sei. „Sie starb an Leberzirrhose. Danach ging es nur noch bergab“, so der 20-Jährige. Damals sei er 14 Jahre alt gewesen.

Zu dieser Zeit habe er bereits angefangen, morgens zu trinken. „Jeden zweiten Tag“, sagt der Angeklagte. „Aber es wurde immer mehr. Anfangs habe ich nur mit Kollegen getrunken und irgendwann allein.“ Viele Fehlzeiten in der Schule seien die Folge gewesen. Mit 17 habe er seinen Förderschulabschluss gemacht und anschließend seinen Hauptschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 3,9. Vor seinem Vater, zu dem er sein Verhältnis als sehr gut beschrieb, habe er seine Sucht geheim gehalten. Alsbald sei er zum ersten Mal in Haft gesessen wegen einer „Zigarettenautomaten-Geschichte“, wie er sagte.

Angeklagter räumt Messerstiche ein

Zu den Ereignissen der Tatnacht ließ er seine Anwältin eine von ihm verfasste Erklärung verlesen: Er sei mit dem 23 Jahre alten weiteren Angeklagten, mit dem er zusammen wohnte, unterwegs gewesen - erst im Hallenbad, danach Döneressen. Auf dem Heimweg hätten sie sich Alkohol gekauft und begonnen zu trinken – jeder ein Sixpack Bier, drei Dosen Jacky-Cola und eine kleine Flasche Jägermeister, danach jeder noch eine Flasche Rotwein. Der Lärm einer Feier des nahe gelegenen Studentenwohnheims sei in seinem Zimmer gut zu hören gewesen. Es werde dort oft gefeiert, wodurch er häufig nicht richtig schlafen habe können. Die laute Musik habe ihn so sehr gestört, dass er beschlossen habe, die Studenten zur Rede zu stellen.

Laut dessen Aussage hat der zweite Angeklagte wohl vergeblich versucht, ihn davon abzuhalten. Beide hätten sich Atemschutzmaske und Kapuzenpulli angezogen. Dadurch wollte der 20-Jährige nach eigenen Angaben eine Identifizierung verhindern, da man ihn in der Nachbarschaft kenne. Und auch, weil er damit „cooler und gefährlicher“ aussehen wollte. Die Tür des Studentenwohnheims sei nicht abgeschlossen gewesen. Drinnen seien sie der Musik gefolgt und hätten dabei zwei Studenten getroffen, denen sie Kokain zum Kauf angeboten hätten. „Wir waren betrunken und fanden das witzig. Wir hatten gar kein Kokain dabei“, verliest die Anwältin.

In einer Küche im dritten Stock seien sie auf zehn Personen getroffen. „Ein blonder Typ“, der an einem Tisch gesessen habe, habe ihn gefragt, wer sie seien. „Das willst du nicht wissen“, sei seine Antwort gewesen. Der Student habe gelacht, was den 20-Jährigen nach eigenen Angaben in Rage versetzt hat. Er habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Als daraufhin die anderen Studenten eingeschritten seien, habe er sein Messer gezogen, in der Hoffnung, die Meute auf Abstand zu halten. Das habe nicht funktioniert. Ein Student habe „Knife, Knife, Knife“ gerufen, worauf die Situation eskaliert sei. Es sei zu einer Prügelei gekommen. Er sagt weiter aus, dass er das Messer erst bewusst eingesetzt habe, als ein Student seinen Begleiter schlagen wollte, der sich die ganze Zeit im Hintergrund gehalten habe. Er habe zugestochen und auf die Schulter gezielt. Dass er während des Handgemenges zwei weitere Studenten mit dem Messer verletzte, habe er nicht mitbekommen.

Ob Kokain verkauft werden sollte, ist fraglich

Diese Darstellung bestätigen in großen Teilen die Aussage des Studenten, dem Kokain angeboten, und des weiteren Zeugen, der zuerst mit dem Messer bedroht worden sein soll. „Sie kamen in die Küche und beschwerten sich über die Lautstärke“, sagte Letzterer aus. „Ich fragte ihn, wer sie sind. Er antwortete, ich solle mein Maul halten.“ Er habe dasselbe erwidert, worauf das Messer gezogen worden sei. Danach sei alles wahnsinnig schnell gegangen. Seine Freunde hätten die Eindringlinge aus der Küche in den Gang gedrängt. Er sei in Schockstarre sitzengeblieben. Als er nur kurze Zeit später in den Gang gegangen sei, sei alles bereits vorbei gewesen und er habe nur noch seine verletzten Freunde angetroffen und die Polizei verständigt.

Ob tatsächlich auch die Absicht bestand, Kokain im Studentenwohnheim zu verkaufen, wurde von der Verteidigung infrage gestellt. Ein Polizeibeamter des Reutlinger Kriminaldauerdienstes, der ebenfalls als Zeuge geladen war, sagte auf Anfrage, dass keine Drogen bei den Angeklagten gefunden worden seien. Das Messer habe der 20-Jährige noch bei sich getragen.

„Dass wir uns nicht in einer Notwehrsituation befanden, weiß ich“, zitiert die Anwältin aus der Aussage des Beschuldigten. „Es tut mir unendlich leid. Ich habe mich sehr erschreckt, als ich gehört habe, wie schwer ich den Studenten verletzt habe. Ich verstehe, dass ich bestraft werden muss und übernehme die Verantwortung.“ Er hoffe, dass er die nötige Hilfe bekomme, um seine Alkohol- und Drogensucht in den Griff zu bekommen.

Der Prozess wird am 26. April fortgesetzt.