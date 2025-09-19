Landesweite Fußgänger-Challenge: Kostenfreie Geh-Cafés in Esslingen – Stadt lädt zum Laufen ein

1 Per pedes ist bei #allesgeht angesagt. Mit vielen Gängen zu Fuß können Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt einen Spitzenplatz beim landesweiten Wettbewerb erobern. Foto: Imago/Rolf Poss

Bei dem landesweiten Wettbewerb #allesgeht sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, viele Wege zu Fuß zurückzulegen. In Esslingen gibt es auch Geh-Cafés.











Vom 1. bis zum 31. Oktober nimmt die Stadt Esslingen an der landesweiten Aktion #allesgeht teil. Alle Esslingerinnen und Esslinger sind eingeladen, in diesem Monat möglichst viele Strecken zu Fuß zurückzulegen und so Kilometer zu sammeln. „Gerade innerhalb des eigenen Stadtteils oder auf alltäglichen Wegen können viele Strecken zu Fuß zurückgelegt werden“, sagt Teresa Engel, Leiterin der Stabsstelle Mobilität der Stadt Esslingen. „Die landesweite Aktion ist eine ideale Gelegenheit, noch mehr zu Fuß zu gehen und diese Möglichkeit nachhaltig in seinen Alltag zu integrieren.“

Bürgerinnen und Bürger können sich beim Wettbewerb mit Freunden, Familie oder Kolleginnen und Kollegen zu Teams zusammenschließen. Mit jedem Weg, den sie im Alltag zu Fuß zurücklegen, sammeln sie gemeinsam Kilometer. Ein Team muss dabei aus mindestens drei Personen bestehen. Alle Teams wiederum laufen gemeinsam für eine gute Platzierung der Stadt Esslingen im landesweiten Wettbewerb. „Schließlich gibt es einige gute Gründe, im Alltag mehr zu Fuß zu gehen: Man ist an der frischen Luft, hält sich durch die Bewegung fit und man erlebt die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive“, sagt Engel.

Geh-Cafés mit Spaziergängen durch die Stadt

Im Rahmen der Aktion veranstaltet die Stadt Esslingen zwei kostenfreie Geh-Cafés. Auf geführten Spaziergängen geben Expertinnen und Experten ihr Wissen weiter. Zum Abschluss gibt es einen Ausklang mit Snacks und Getränken. Am Montag, 6. Oktober, 16.30 Uhr, lädt Roland Stimpel als Stadtplaner und Vorstand des Fußgängerverbands FUSS e. V. zu einem Rundgang ein. Ab dem Treffpunkt am Trinkwasserbrunnen in der Maille beschreibt er, was einen guten Raum zum Gehen ausmacht. Am Dienstag, 14. Oktober, 16.30 Uhr, veranstaltet das Stadtarchiv einen Rundgang. Treffpunkt ist der Georg-Christian-von-Kessler-Platz, die Route führt durch die Innenstadt und veranschaulicht Geschichten, die sich aus den Dokumenten des Archivs erzählen lassen.

Anmelden zur Aktion #allesgeht können sich alle Esslingerinnen und Esslinger ab sofort unter www.allesgeht-bw.de. Anmeldung zu den Geh-Cafés per Mail an klimaschutz@esslingen.de oder telefonisch unter 0711 3512 2004.