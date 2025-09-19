Landesstraße bei Neuhausen: Lastwagenfahrer übersieht Auto beim Spurwechsel – schwerer Unfall

1 Bei der Unfall wurde eine Person leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Stefan Körber - stock.adobe.com

Bei einem Unfall bei Neuhausen (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag mehrere Fahrzeuge beschädigt.











﻿ Bei einem Unfall auf der L1202 bei Neuhausen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstagmittag vier Fahrzeuge beschädigt worden. Gegen 13 Uhr wechselte ein 68-jähriger Scania-Fahrer auf der Landstraße die Spur und übersah dabei nach Angaben der Polizei einen VW Golf neben ihm.

Das Auto wurde von dem Lastwagen erfasst und ein Stück mitgezogen. Der Golf prallte anschließend gegen einen wartenden Opel Astra eines 45-Jährigen sowie gegen einen Mini Cooper einer 28-Jährigen.

Ein 87-jähriger Mitfahrer im Golf wurde leicht verletzt und konnte vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Während der Lkw fahrbereit blieb, mussten alle drei Autos abgeschleppt werden. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt. Der Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei mindestens 18.000 Euro.