1 Die hochmoderne Holzkonstruktion der Schießhalle in Ruit ist mit einer Aluminiumfassade versehen. Foto: Caroline Holowiecki

2017 wurde das Schützen-Schulungszentrum der Landessportschule in Ruit eröffnet. Jetzt gab es für die Architektur eine Auszeichnung. Die Planer hatten den Anspruch, Transparenz zu schaffen und Vorurteile abzubauen.















Ostfildern - Schlicht und doch apart, dunkel und doch hell: Die multifunktionale Schießsporthalle auf dem Gelände der Landessportschule Ruit ist ein Gebäude der Gegensätze. Die hochmoderne Holzkonstruktion ist mit einer Aluminiumfassade in verschiedenen Brauntönen versehen. Bauherr des Schulungszentrums mit dem Zickzack-Dach ist der Württembergische Schützenverband (WSV). 7,5 Millionen Euro hat es laut dem Landesgeschäftsführer Günter Schray gekostet. 1,5 Millionen Euro davon hat der Württembergische Landessportbund (WLSB) gezahlt, der Träger der Sportschule. „Wir hatten schon seit 1977 auf dem Gelände eine kleine Schießhalle, aber die war in die Jahre gekommen“, sagt Schray. Ein Neubau musste her, aber es sollte keine reine Schießsporthalle sein, sondern eine multifunktionale Anlage, fügt er hinzu. Im Neubau hat der WSV nun das Vorbelegungsrecht, aber auch andere Veranstaltungen finden dort statt.