Landesparteitag zur Bundestagswahl: Ein schwieriger Drahtseilakt für die Grünen

1 Franziska Brantner und Ricarda Lang treten als Spitzenduo für die Grünen in Baden-Württemberg an. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Grünen befinden sich in einem Spannungsfeld, welche Botschaften sie im Wahlkampf nach innen senden wollen – und welche nach außen, meint unsere Redakteurin Annika Grah.











Link kopiert

Es ist ein Zeichen nach innen, das die Grünen da am Samstag von der Landeswahlversammlung senden. Auf den vorderen Plätzen drei Frauen – davon zwei aus dem linken Lager. Die Botschaft ist klar. Seht her: Auch wenn unsere Aushängeschilder mit Parteichefin Franziska Brantner und dem Spitzenkandidaten Robert Habeck im Bund und mit Cem Özdemir als Spitzenkandidat für 2026 auch im Land eher realpolitisch orientiert sind – wir hören auch die Stimmen aus anderen Lagern in den eigenen Reihen.