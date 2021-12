Coronavirus in der Landeshauptstadt Inzidenz erreicht in Stuttgart immer neue Höchstwerte

Stuttgart schließt bei der Inzidenz an andere Städte und Landkreise auf. Inzwischen liegt der Wert bei 481,4 Fällen auf 100 000 Einwohner. Das ist ein Plus von 65,9 Punkten an einem Tag.