Die CMT 2022 findet statt, wenn auch pandemiebedingt unter 2-G-plus-Regeln. Möglich macht das die Coronaverordnung des Landes: Dort werden Messen nicht als Großveranstaltungen wie etwa Konzerte oder Sportveranstaltungen gewertet.















Stuttgart - Die Coronapandemie wirkt sich auch 2022 auf die Messelandschaft in der Republik aus – allerdings nach recht unterschiedlichen Maßstäben. In den Hochinzidenzländern Sachsen und Thüringen sind sie bis auf Weiteres verboten, andernorts – wie etwa in Berlin – werden große Publikumsmessen wie die Grüne Woche abgesagt, weil sie unter 2-G-Bedingungen nicht durchführbar sind. Nicht so in Stuttgart: Die weltweit größte Messe für Caravan, Motor und Touristik (CMT) soll wie geplant vom 15. bis 23. Januar kommenden Jahres über die Bühne gehen. Das hat die Landesmesse vor wenigen Tagen bekannt gegeben.