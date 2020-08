TSV Deizisau in der Fußball-Landesliga

1 Das Deizisauer Team, hinten von links: Foto: MS Mediapowder

Aufsteiger TSV Deizisau setzt in der neuen Saison in der Fußball-Landesliga auf Geschlossenheit und Weiterentwicklung statt auf hochkarätige Zugänge.

Deizisau - Es gibt gleich mehrere Punkte, die dafür sprechen, dass die Fußballer des TSV Deizisau eine Saison des permanenten Abstiegskampfes vor sich haben. Zum einen, weil es angesichts der Zahl von diesmal mindestens sechs Absteigern wohl zwei Drittel der Mannschaften so gehen wird. Zum anderen gehören die Deizisauer als Aufsteiger fast automatisch nicht gerade zu den Titelanwärtern. Und die Mannschaft verfügt über keine hochkarätige Zugänge. Aber die Deizisauer fühlen sich recht wohl mit der Situation. „Wir wollen es über das Gewachsene und fleißiges Training schaffen“, sagt Trainer Thomas Gentner und strahlt eine Mischung aus Respekt und Zuversicht aus. Am ersten Spieltag am kommenden Wochenende haben die Deizisauer noch spielfrei.