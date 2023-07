1 Auf der Showbühne Marktplatz beweist der Nachwuchs tänzerisches Können. Foto: Kerstin Dannath

Bewegung, Spaß und Action: Mit rund 5500 Teilnehmenden vermeldet das Landeskinderturnfest am Wochenende in Esslingen einen neuen Rekord. Zusatzbusse und etliche Ehrenamtliche waren im Einsatz.















Der Slogan zum Jubiläum des Schwäbischen Turnerbundes (STB) lautet „175 Jahre Leidenschaft für Bewegung“ – beim Landeskinderturnfest in Esslingen konnte man spüren, was hinter den Worten steckt. „Es wuselt in der ganzen Stadt, überall sind strahlende Gesichter zu sehen“, sagte Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Mit rund 5500 Teilnehmenden aus 197 Vereinen vermeldete der STB-Präsident Markus Frank eine neue Rekordteilnehmerzahl: „In unserem Jubiläumsjahr, in unserer Gründungsstadt ein Landeskinderturnfest mit so vielen Teilnehmern wie nie zuvor, seit wir das Event allein veranstalten – besser geht es eigentlich nicht.“