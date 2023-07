1 Im Turnanzug in die Weitsprunggrube. Das geht beim Landeskinderturnfest. Foto: /Robin Rudel

Ein Anliegen des Landeskinderturnfestes, das am Wochenende in Esslingen zu Gast war, ist es auch, dass Sportlerinnen und Sportler andere Disziplinen ausprobieren.















Hannah und Sarah müssen das Gespräch beenden. Der Startblock wartet. Die beiden sind Turnerinnen vom TV Schlat. Man sieht es ihnen auch an, denn sie tragen blaue Turnanzüge. Das mit dem Startblock ist in diesem Fall trotzdem richtig, denn an diesem Tag ist Leichtathletik angesagt. Das und noch viel mehr konnte man am Wochenende beim Wahlwettkampf des Landeskinderturnfestes in Esslingen machen. Klassisches Turnen an Barren und Schwebebalken natürlich auch.