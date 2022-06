1 Bewegung und Spaß, auch gerne im kühlen Nass, spielen beim Landeskinderturnfest eine große Rolle – so wie hier im Jahr 2019 in Heilbronn. Foto: /STB

Das Landeskinderturnfest 2023 geht in Esslingen über die Bühne, wo der Schwäbische Turnerbund einst gegründet wurde. 4000 Kinder und bis 20 000 zusätzliche Besucher werden Ende Juli in der Stadt erwartet.















Link kopiert

Nachdem die Formalität der Vertragsunterzeichnung erledigt war, standen die Beteiligten am Mittwoch noch ein paar Minuten mit dem Maskottchen „Turni“ im Sonnenschein vor dem Alten Rathaus zusammen. Man ahnte, was vor ihrem inneren Auge ablief. Am vorletzten Juli-Wochenende des kommenden Jahres wird es unter anderem auf und rund um den Esslinger Marktplatz wuseln. 4000 Kinder, deren Betreuer sowie bis zu 20 000 weitere Besucher werden die Sportstätten, die Schulen und die Plätze beim Landeskinderturnfest 2023 bevölkern. „Jubel, Trubel, Heiterkeit in der Stadt“, verspricht Michaela Netzer-Voit, die Vizepräsidentin des Schwäbischen Turnerbundes (STB).