Minister rücken in Spendierhosen zum Etatgespräch an

1 Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz muss sich auf ein hartes Ringen um Ausgabendisziplin einstellen. Foto: dpa/Marijan Murat

Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz muss kämpfen: Bei Grün-Schwarz stimmt die Rhetorik – aber der Sparwille fehlt zum Auftakt der Chefgespräche über den Haushalt.















Link kopiert

Unter unguten Vorzeichen haben die Chefgespräche über den baden-württembergischen Doppelhaushalt 2023/24 am Mittwoch in Stuttgart begonnen. Vor dem Start der Einzelgespräche von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) über die Etats der Ministerien sieht alles danach aus, als hätten die grün-schwarzen Koalitionäre den Schuss nicht gehört: Der Krieg in der Ukraine und die Ausrufung der Gasalarmstufe lassen eine Rezession in Reichweite rücken und engen die Spielräume der öffentlichen Hand auch im Südwesten weiter ein.